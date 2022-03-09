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"Буде нападом на НАТО": Столтенберг застеріг Росію від атак на канали постачання Україні

Автор: Антон Федорців

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг чітко роз'яснив, що альянс не миритиметься зі спробами Росії зірвати постачання озброєння до України країнами-членами об'єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СВC.

Генсек НАТО попередив, що напад РФ на канали постачання союзників України призведе до воєнного конфлікту з альянсом.

"Союзники допомагають Україні відстоювати закріплене в статуті ООН право на самооборону. Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться будь-який напад на одну з країн НАТО чи територію НАТО, то спрацює стаття 5", – заявив Столтенберг.

Стаття 5 – пункт установчого договору альянсу, який визначає напад на одного члена НАТО нападом на всі країни-члени. Столтенберг також висловив сподівання, що Володимир Путін усвідомлює позицію організації.

До слова, Сполучене Королівство розглядає варіант передання Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

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НАТОЄнс СтолтенбергВторгнення Росії до України