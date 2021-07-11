Що буде з курсом долара: прогноз на наступний тиждень

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,4%. Зокрема, офіційний курс долара США знизився з 27,38 грн до 27,29 грн (-0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,39/27,41 до 27,31/27,33 грн (-0,3%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,20/27,42 до 27,18/27,37 (-0,1%/-0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.

Аналітик зазначає, що з 25 червня міжбанківський ринок залишається в так званому "боковику", і здійснює незначні коливання в діапазоні 27,2-27,5 грн. На даних рівнях курс долара знайшов свою тимчасову рівновагу.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн", - додав Іосуб.