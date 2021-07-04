Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на наступний тиждень

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано і незначно.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,46 грн до 27,38 грн (-0,3%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,33/27,35 до 27,39/27,41 грн (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,25/27,48 до 27,20 / 27,42 (-0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,9% до 0,8%.
"Настільки незначна і різноспрямована динаміка курсу говорить про те, що він знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних рівнів", - додав аналітик.
Нагадаємо, за даними НБУ, протягом більшої частини червня 2021 року на валютному ринку пропозиція перевищувала попит. Це відбувалося на тлі сприятливої зовнішньої цінової кон'юнктури та відновлення інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП.
Зазначимо, у Законі Про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.