Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на наступний тиждень

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,97 до 27,83 грн (-0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,99/28,01 до 28,02/28,04 (+0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,83/28,04 до 27,80/28,00 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7%.
Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.
За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, у квітні обмінний курс гривні буде залежати від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі і динаміки долара до кошика основних світових валют. Протягом місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривень/долар.