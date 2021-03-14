Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на наступний тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс покупки готівкового долара незначно виріс, на інших сегментах валютного ринку долар до гривні настільки ж незначно знизився.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,76 до 27,75 грн (-0,03%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,76/27,77 до 27,71/27,73 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 27,64/27,85 до 27,66/27,84 (+0,1%/-0,02%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок зростання курсу покупки з одночасним зниженням курсу продажу.