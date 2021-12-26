Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на кінець грудня

"Незначний і різноспрямований рух курсу за підсумками тижня говорить про те, що Долар по відношенню до гривні знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних значень. В останній тиждень року від нього не варто чекати сильних рухів (у відсутності геополітичного форс-мажору)", - сказав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,19 до 27,27 грн (+0,3%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,26/27,28 до 27,25/27,27 грн (-0,04%).

Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 27,10/27,30 до 27,11/27,31 грн (+0,04%/+0,01%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7%.