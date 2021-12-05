Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,0%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,03 до 27,29 грн (+1,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,12/27,14 до 27,32/27,34 грн (+0,7%).

Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 27,01/27,25 до 27,19/27,39 грн (+0,7%/+0,5%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,9% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки в порівнянні з продажем.