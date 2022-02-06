Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на наступний тиждень

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 2,0-2,5%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 28,99 до 28,27 грн (-2,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,68/28,70 до 28,11/28,13 грн (-2,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,59/28,89 до 28,02/28,26 грн (-2,0% / -2,2%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,0% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.