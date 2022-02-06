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Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на наступний тиждень

Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 2,0-2,5%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 28,99 до 28,27 грн (-2,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,68/28,70 до 28,11/28,13 грн (-2,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,59/28,89 до 28,02/28,26 грн (-2,0% / -2,2%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,0% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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