Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на тиждень

"З кінця червня курс долара на міжбанку залишається в "боковику", і здійснює незначні коливання в діапазоні 27,2-27,5 грн. На даних рівнях курс долара знайшов свою тимчасову рівновагу", - зазначив він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень офіційний курс долара до гривні практично не змінився, на інших же сегментах валютного ринку Долар незначно знизився на 0,1-0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, залишився поблизу 27,29 грн. Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,30/27,33 до 27,22/27,24 грн (-0,3%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,17 / 27,37 до 27,13/27,31 (-0,1%/-0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.