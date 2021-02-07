Буде як грип: у Британії допускають, що коронавірус і вакцинація стануть сезонними

Він зазначив, що до такого розвитку подій можуть призвести мутації коронавірусу, які в останні пару місяців з'явилися і розвиваються у світі.

"Виходячи з того, який варіант вірусу поширюється у світі, ймовірно, що коронавірус буде посилюватися восени і потім нас чекає щорічна вакцинація від нього, як ми робимо у випадку з грипом", - заявив Захаві.