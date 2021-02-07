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Буде як грип: у Британії допускають, що коронавірус і вакцинація стануть сезонними

Новость на русском → Лондон, Неділя 07 лютого 2021 16:26
Буде як грип: у Британії допускають, що коронавірус і вакцинація стануть сезонними Фото: вакцина Pfizer від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Коронавірус може стати сезонної хворобою із зростанням захворюваності восени. А вакцинацію доведеться робити щорічно.

Про це заявив куратор процесу вакцинації в Британії Надім Захаві, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що до такого розвитку подій можуть призвести мутації коронавірусу, які в останні пару місяців з'явилися і розвиваються у світі.

"Виходячи з того, який варіант вірусу поширюється у світі, ймовірно, що коронавірус буде посилюватися восени і потім нас чекає щорічна вакцинація від нього, як ми робимо у випадку з грипом", - заявив Захаві.

В суботу повідомлялося, що вакцина фармацевтичної компанії AstraZeneca демонструє істотно меншу ефективність у боротьбі з новим штамом коронавірусу. Вперше він був виявлений в Південно-Африканській Республіці.

Також, як показали антитіла, отримані з крові людей, які отримали вакцину BioNTech/Pfizer, ця вакцина в 10 разів менш ефективна проти вірусу з мутацією E484K.

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