RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Буде ще один візит. Нормандський формат спробують оживити на рівні міністрів, - Кулеба

Автор: Юлія Бойко

Найближчим часом міністри закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок і Жан Ів Ле Дріан відвідають Україну. Цього разу сторони спробують активізувати нормандський формат на міністерському рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ України та Німеччини - Дмитра Кулеби та Анналени Бербок.

"Скоро відбудеться ще один візит, французький наш колега Жан Ів Ле-Дріан приїде сюди разом з Анналеною до України. У нас буде тристороння зустріч, на ній ми детально обговоримо перспективи зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, всіх чотирьох... Коли ми зустрінемося втрьох, то оцінимо перспективи відновлення повноцінного нормандського формату на рівні міністрів", - зазначив український міністр.

Він також підкреслив, що переговори на рівні політичних радників активізувалися, але про дати наступних зустрічей поки рано говорити.

Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що Німеччина зробить все для перезапуску нормандського формату.

До цього РБК-Україна писало, що нормандські радники можуть провести нову зустріч, але дати поки немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаНормандський формат