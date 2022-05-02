Якщо буде ядерний удар. Буданов назвав два сценарії закінчення війни з РФ

Як зазначив Буданов, шанс на застосування тактичної ядерної зброї Росією був та залишається.

"Використовувати стратегічну ядерну зброю нема сенсу, бо ми досить близько один від одного. Але тактична ядерна зброя і її застосування, просто пришвидшать кінець Росії. Ця війна закінчиться", - пояснив він.

За словами глави розвідки, є всього два варіанти завершення війни Росії проти України.

"Перший - розділення Росії на три і більше частини. І другий - відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни. В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ не при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку Росія віддасть усі окуповані нею території, від островів Японії до Кенігсберга", - сказав Буданов.

Він зазначив, що більшість військово-політичного керівництва Росії це розуміє, тому намагається вести діалог з Заходом, попри офіційну риторику Кремля.

"А от неофіційна зовсім інша: вони бояться втратити свої статки. І вони розуміють, чим це дуже швидко для них закінчиться", - додав глава ГУР.