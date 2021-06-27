Якщо буде тиск на Україну: кандидати в канцлери Німеччини не виключили зупинку "Північного потоку-2"

Кандидат від ХДС Лашет заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін не дотримуватиметься правил і використовуватиме проект проти України, "Північний потік-2" може бути зупинений в будь-який час, навіть коли трубопровід буде готовий.

"Погіршення транзиту газу та безпеки для України має наслідки для транзиту для завершеного тоді трубопроводу", - заявив кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц .

Водночас вони кваліфікують трубопровід як економічну справу і просили завершити майже завершений мільярдний проект.

Своєю чергою кандидат від Зелених Анналена Бербок виступає категорично проти трубопроводу. На її думку, розрахунок Путіна полягає в тому, щоб спочатку побудувати трубопровід, а потім тиснути на Захід, який залежить від російського газу, та на Україну.