Чи буде апеляція? Порошенко відреагував на рішення суду щодо запобіжного заходу

"Безумовно це обмеження. У мене є запрошення на як мінімум три закордонних візитів. Вилучення паспорта перешкоджає моїй політичній діяльності. Виїзд за межі Києва перешкоджає моїй внутрішній політичній діяльності", - заявив Порошенко.

При цьому він додав, що буде активно продовжувати свою політичну діяльність.

"Мова повинна бути не тільки у вигляді апеляції...ми сподіваємося на відповідну реакцію міжнародних партнерів, ми будемо просити про це. Свою політичну діяльність я буду активно проводити, включаючи закордонні заходи, які заздалегідь заплановані", - додав Порошенко.

Згідно з рішенням суду, Порошенко зобов'язаний здати український паспорт, паспорт для виїзду за кордон. Також він не може виїжджати за територію Києва та Київської області. Термін дії-19 березня 2022 року.