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В Будестаге заявили, что сейчас нет оснований для переговоров с Путиным по прекращению войны в Украине

Фото: лидер немецкого СДПГ Ларс Клингбайль (flickr.com/partyofeuropeansocialists)
Автор: Валерия Полищук

В настоящее время нет оснований для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил лидер немецкого СДПГ Ларс Клингбайль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

"Я сам не верю, что с Владимиром Путиным можно сесть за стол переговоров", - заявилон. 

Лидер СДПГ добавил, что решение должны принять сами украинцы. 

В то же время Клингбайль защитил от резкой критики заявления о замораживания войны в Украине. 

"И я могу сказать, что есть такое желание и такая необходимость. И я думаю, что мы можем выдержать эти дебаты, и мы можем их провести", - подчеркнул он, добавив, что нет никакого противоречия в том, чтобы говорить о поставках оружия и дипломатии одновременно.

Лидер СДПГ также заявил, что немецкая поддержка Украины остается постоянной и устойчивой.

"Конечно, не будет ситуации, когда Федеральная канцелярия, Елисейский дворец или Белый дом будут думать о территориях в Украине", - подчеркнул Клингбайль. 

Подталкивание Украины к переговорам с РФ

Через два года полномасштабной российской агрессии Украину уже несколько раз пытались подтолкнуть к переговорам с РФ. Новый этап подталкивания начался недавно. В частности, Китай снова отправил в Россию, Украину и ЕС своего спецпредставителя, отвечающего за "дипломатическое урегулирование".

После встречи с украинским президентом глава Турции Реджеп Эрдоган предложил провести "мирный" саммит с участием Украины и РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение и пригласил Турцию принять участие в Глобальном саммите мира, инициированном Украиной.

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