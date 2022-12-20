Будем делать ожидаемое и неожидаемое, чтобы у военных было все для победы, - Зеленский
Украина будет делать все возможное и невозможное, чтобы у защитников страны было все необходимое для победы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для результатов, которых ожидают все украинцы. Которых ожидают все наши города и села на линии фронта", - отметил президент Украины.
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области – одну из самых горячих точек на данный момент.
Также мы писали, что во вчерашнем обращении президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, упомянув и о Бахмуте. Он отметил, что россияне с мая пытаются захватить украинский Бахмут, но он не сдается.
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