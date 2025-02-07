Будем хабом для всей Европы. Украина готова хранить газ из США в своих хранилищах, - Зеленский

"Это очень интересно для нас. Я знаю, что это очень интересно для администрации Трампа. Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова иметь контракты и с удовольствием поставлять американский газ через свою территорию в другие страны ЕС.

"Я знаю, что наши американские партнеры это поддерживают. Мы также готовы пустить наших американских партнеров в этот сектор, на этот рынок. Я думаю, что это также часть безопасности для Украины и Европы, потому что это не российский газ", - отметил президент.