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Ми будемо виконувати мінські домовленості тільки в українських інтересах, - Єрмак

Автор: Наталья Скороход

Україна буде виконувати мінські домовленості виключно в українських інтересах. Українська сторона готова обговорювати кожен пункт "Мінська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"Ми будемо виконувати мінські домовленості виключно в українських інтересах та виключно у відповідності з нормами міжнародного права", - заявив Єрмак.

Він також додав, у кожному пункту цього документу є українська позиція, яку українська сторона готова відстоювати.

"Потрібно пройтися по цьому документу. Українська позиція є по кожному пункту. Ми готові аргументовано відстоювати українську позицію. Ми сподіваємося, що це буде конструктивний діалог і він буде відбуватися стільки, скільки потрібно", - одав Єрмак.

Нагадаємо, що російська сторона постійно порушує мінські домовленості. Це стосується як щоденних обстрілів, так і військової техніки бойовиків. Нещодавно на Донбасі виявили 275 одиниць військової техніки окупантів.

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