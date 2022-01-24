Ми будемо виконувати мінські домовленості тільки в українських інтересах, - Єрмак

Україна буде виконувати мінські домовленості виключно в українських інтересах. Українська сторона готова обговорювати кожен пункт "Мінська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі ток-шоу " Свобода слова на ICTV ".

"Ми будемо виконувати мінські домовленості виключно в українських інтересах та виключно у відповідності з нормами міжнародного права", - заявив Єрмак.

Він також додав, у кожному пункту цього документу є українська позиція, яку українська сторона готова відстоювати.

"Потрібно пройтися по цьому документу. Українська позиція є по кожному пункту. Ми готові аргументовано відстоювати українську позицію. Ми сподіваємося, що це буде конструктивний діалог і він буде відбуватися стільки, скільки потрібно", - одав Єрмак.