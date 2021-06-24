ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Будемо працювати допізна": Рада наступного тижня збереться на два позачергових засідання

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 червня 2021 12:15
"Будемо працювати допізна": Рада наступного тижня збереться на два позачергових засідання Фото: Рада збереться на два позачергових засідання наступного тижня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада наступного тижня збереться на два позачергових засідання. Вони повинні відбутися у вівторок і четвер.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"На наступному тижні можуть відбутися два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Порядок денний буде насиченою, тому Рада буде працювати допізна", - зазначила парламентарій.

Нагадаємо, на минулому пленарному тижні нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура анонсував, що Рада 18 червня може провести позачергове засідання. На позачерговому засіданні народні депутати планували розглянути постанову про звернення до Конгресу США. Однак воно так і не відбулося.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков не виключив позачергові засідання парламенту вже після закриття цієї сесії. Народні депутати працюватимуть у сесійній залі до середини липня, а потім йдуть на канікули до вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна Рада внеочередное заседание Євгенія Кравчук
NEWS
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ