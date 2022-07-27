Будемо лікувати: Подоляк про заклик "глави парламенту" Криму захопити Миколаїв та Одесу

"Голова парламенту" тимчасово окупованого Криму Володимир Константинов закликає Росію розширити межі "операції" на Миколаїв та Одесу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Поки що ще не спійманий і не засуджений колаборант Костантинов, який іменує себе в кримінальній ієрархії "главою парламенту" окупованого Криму, до жаху російського контингенту, який шукає шляхи відступу з Херсона, закликає Москву розширити географію спецоперації на Миколаїв і Одесу", - пише Подоляк.
Як відзначив радник голови Офісу президента, Костантинов відкрито пропонує стерти з землі кілька великих українських міст й добровільно фіксує власний намір скоєння кримінального правопорушення.
"Лікуватимемо, приводити до тями і повертатимемо до життя шляхом тривалого ознайомлення з сотнями томів особистого кримінального провадження за статтею "державна зрада", закликів до масових вбивств і відкритим, публічним довгоочікуваним судом", - додає Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Подоляк розкрив цілі контроперації України в війні з Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.