"Будемо добивати": Арестович розкрив план дій в разі захоплення окупантами Маріуполя

Він заявив, що в разі захоплення Маріуполя Україна вийде з переговорів і почне жорстку боротьбу з окупантами.

"Головне розгромити націоналістичні батальйони. Це все, більше ми нічого не потребуємо. Тобто взяти остаточно Маріуполь. Президент сьогодні сказав, якщо загинуть захисники Маріуполя, Україна остаточно виходить з переговорів. Тобто будемо добивати, нищити, поки останній покидьок не загине тут на нашій землі. Це зовсім інша справа, це Україна диктує умови вже", - зазначив Арестович.

Крім того, він додав, що у Росії загострюється політична ситуація.

"Їм нема чого відповісти, в них криза і катастрофа політична страшна. Вони не знають, як виходити з цієї ситуації", - заявив радник голови ОПУ.