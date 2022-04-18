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"Будемо добивати": Арестович розкрив план дій в разі захоплення окупантами Маріуполя

Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, як буде діяти України, якщо російські окупанти захоплять Маріуполь. За його словами, у такому випадку ЗСУ буде діяти рішуче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича в ефірі 24 каналу.

Він заявив, що в разі захоплення Маріуполя Україна вийде з переговорів і почне жорстку боротьбу з окупантами.

"Головне розгромити націоналістичні батальйони. Це все, більше ми нічого не потребуємо. Тобто взяти остаточно Маріуполь. Президент сьогодні сказав, якщо загинуть захисники Маріуполя, Україна остаточно виходить з переговорів. Тобто будемо добивати, нищити, поки останній покидьок не загине тут на нашій землі. Це зовсім інша справа, це Україна диктує умови вже", - зазначив Арестович.

Крім того, він додав, що у Росії загострюється політична ситуація.

"Їм нема чого відповісти, в них криза і катастрофа політична страшна. Вони не знають, як виходити з цієї ситуації", - заявив радник голови ОПУ.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Маріуполь може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією.

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Війна Росії проти УкраїниМаріуполь