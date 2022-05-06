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"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

За даними спецслужб українських партнерів, Росія має намір 9 травня оголосити повноцінну війну Україні. Якщо інформація підтвердитися, Україна буде битися з країною-агресором до повної перемоги.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Такі розмови ми розуміємо, що є, можливості обговорюються, за даними партнерських спецслужб. Чи станеться це? Будемо видно. Але якщо це станеться, це буде ще раз підтвердженням того, що РФ оголосила війну цивілізованому демократичному світу. Україна буде відстоювати свою свободу, ми будемо битися до повної перемоги над окупантом і агресором", - заявив прем'єр.

Зазначимо, що експерти неодноразово заявляли, що через відсутність перемог Росія може офіційно оголосити війну Україні. Детальніше про загрози в найближчі дні читайте в матеріалі РБК-Україна "Війна, мобілізація і ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня".

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9 МаяДенис ШмигальВійна Росії проти України