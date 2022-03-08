Зеленський про війну з Росією: "Ми не здамося і не програємо"

Президент заявив готовність українців битися з агресором до переможного кінця. Також він висловив сподівання на подальшу підтримку Лондона в протистоянні РФ.

"Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця. Ми будемо битися на морях, будемо битися в повітрі. Будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна. Ми будемо битися в полях, лісах, на узбережжях, в містах та селах, на вулицях... Ми будемо битися всюди. І ми не здамося. Звичайно, з вашою допомогою, з цивілізацією, з підтримкою вашою, за яку ми вдячні та на яку ми розраховуємо", – заявив Зеленський.