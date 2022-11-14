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Будет ездить тяжелая техника. Жителей Киева и области предупредили об учениях для военных

Фото: Будет ездить тяжелая техника. Жителей Киева и области предупредили об обучении военных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и области 15-17 ноября будут проходить учения для наших воинов. Жителей города призывают сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канала заместителя командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"В течение 15-17 ноября в пределах города Киева и области будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева", - пишет Павлюк.

По словам заместителя командующего Сухопутными войсками, во время тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

"Целью мероприятия является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", - добавляет Павлюк.

Ожидается также перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киевской области, а именно в Вышгородском районе, проходили учения для саперов.

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