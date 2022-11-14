Будет ездить тяжелая техника. Жителей Киева и области предупредили об учениях для военных

"В течение 15-17 ноября в пределах города Киева и области будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева", - пишет Павлюк.

По словам заместителя командующего Сухопутными войсками, во время тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

"Целью мероприятия является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", - добавляет Павлюк.

Ожидается также перемещение личного состава и движение тяжелой техники.