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Будет три волны ракетных ударов, первая уже прошла, - Ким

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 15:39
Будет три волны ракетных ударов, первая уже прошла, - Ким Фото: по Украине ожидается три волны ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 5 декабря, ожидается три волны ракетных ударов со стороны Российской Федерации, первая уже закончилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Руководитель Николаевской ОВА отметил, что уже запущена вторая волна ракет из России в направлении украинских городов.

"Военные работают. ПВО на высоте. Будет три волны, но я думаю, что со всем справимся", - отметил Ким.

Напомним, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила ракеты из Каспийского и Черного морей. Он предупредил, что могут быть несколько волн запусков.

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