Будет на территории РФ. Данилов ответил на фантазии Путина о "демилитаризованной зоне"

Данилов прокомментировал заявление Путина о том, что он хочет "создать демилитаризованную зону" на территории Украины, чтобы "избежать ударов ВСУ".

"Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем. Единственное, где они там смогут квакать, - это не ближе Урала. Поверьте, так обязательно будет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что преступления "современного Адольфа Гитлера (лидера нацистской Германии)" не останутся безнаказанными.

По словам Данилова, "демилитаризованная зона" будет проходить "по совсем другим параллелям и меридианам", чем хотел бы Путин.

"Это будет точно территория РФ, а не Украины", - заявил он.

Что предшествовало

Напомним, 31 января российский диктатор Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами на выборах.

Он рассказал о том, что хочет “подвинуть линию боестолкновения”. По словам главы Кремля, это необходимо, чтобы создать "демилитаризованную зону", чтобы защититься от российских ударов.

Более детально о том, почему Путин сделал такие заявления, - в материале РБК-Украина.