Будет сложно и длительно. Эксперт оценил шансы Трампа завершить войну РФ против Украины

"Обещания отличаются, сейчас они достаточно осторожны, и срок меняется. Конечно, это будет одним из внешнеполитических приоритетов. Я думаю, что Трамп будет пытаться воспользоваться этим импульсом, чтобы попытаться (завершить войну - ред.)", - отметил Ференс.

По его мнению, хотя Трамп может попытаться использовать этот импульс как один из внешнеполитических приоритетов, результат зависит не только от него.

"Вопрос завершения войны находится также в плоскости Кремля и непосредственно Путина. Я не уверен, что оттуда готовы к предложениям Трампа и предоставлению ему таких результатов в начале его каденции", - отметил Ференс.

Эксперт подчеркнул, что этот процесс будет не только длительным, но и сложным.