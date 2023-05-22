Будет еще хуже, но у вас есть выбор: Буданов обратился к российским военным

"Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной при начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным - к тем, кому повезло выжить в "мясных штурмах" и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор - умереть или спасти свою жизнь", - сказал он.

Так, в Украине действует государственный проект "Хочу жить", который помогает российским военным безопасно сдаться в плен ВСУ.

По его словам, украинские подразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта. Они живут в нормальных условиях под присмотром Международного комитета Красного Креста с трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки.

Буданов отметил, что оккупанты числятся как попавшие в плен в бою, поэтому Россия продолжает им начислять боевые и зарплату. У них также есть выбор - переждать войну и вернуться домой, или не возвращаться в РФ. Они имеют право просить убежище в Украине или ряде стран ЕС.

Сдача в плен

Сопротивление украинцев постепенно уменьшило пыл россиян, поэтому учащаются случаи, когда оккупанты сдаются в плен и отказываются продолжать наступление, причем целыми группами. Добавим, что проектом "Хочу жить" уже воспользовались более 1,2 млн человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.