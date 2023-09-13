"Будет для меня большим уроком". Трагический виновник гола от Италии взял вину на себя

21-летний хавбек на 12-й минуте поединка против "Скуадры Адзурры" в простой ситуации упал на правом фланге обороны и подарил мяч сопернику. Дзакканьи мгновенно отдал на Фраттези, а тот на входе в штрафную пробил под ближнюю штангу.

"Очень досадная ошибка. Понимаю, что на таком уровне невозможно допускать такие ошибки. Это будет для меня большим уроком, потому что перед каждой игрой надо подбирать обувь. Я обул бутсы из пластики, надо было металлические обуть. Потом переобулся, стало гораздо легче, но это я ошибка", – признался Судаков.

Украинец попросил прощения за невнимательность к экипировке перед командой и болельщиками "сине-желтых". Молодой хавбек признал, что на таком уровне соревнований его ошибка с выбором шипов бутс была недопустимой. "Не могу сказать, что я рад, но эта ошибка должна была когда-то произойти. Пусть она лучше произойдет сейчас, это будет для меня уроком на будущее", – резюмировал он.

Судаков вышел в старте "сине-желтых" на матч против Италии. Хавбек "Шахтера" вместе со Степаненко и Зинченко составил треугольник в центре поля. На поле молодой украинский провел все 90 минут.