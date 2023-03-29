Будет бороться с ботами. Маск анонсировал очередное обновление в Twitter

Для пользователей Twitter необходимо будет иметь "проверенную учетную запись", чтобы их публикации появлялись в рекомендациях на странице For You.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на генерального директора соцсети Илона Маска.

По его словам, изменения в правила начнут действовать с 15 апреля. Такое обновление Маск объясняет не тем, что хочет привлечь как можно больше пользователей на подписку Twitter Blue, а борьбой с ботами.

"Это единственный реальный способ справиться с роями передовых ШИ-ботов. Иначе это безнадежно проигрышное сражение", - написал он.

Кроме этого, в опросах участвовать также смогут только подтвержденные учетные записи. Маск заявляет, что это ограничение также связано с борьбой с ботами.

Позже Маск добавил еще одно сообщение в своем Twitter. Он заявил, что, несмотря на обновление в ленте For You, останутся сообщения людей, на которых подписан пользователь.

"Забыли упомянуть, что аккаунты, на которые вы непосредственно подписались, также будут в разделе For You, поскольку вы их явно попросили", - заявил он.