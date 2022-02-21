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Будапештський меморандум має стати головним шляхом до миру, - Тимошенко

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 14:18
Будапештський меморандум має стати головним шляхом до миру, - Тимошенко Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Заява президента правильна, але її недостатньо. Парламент має чітко прописати послідовність дій до миру - порядок виконання Мінських угод в інтересах України та щодо Будапешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Вона схвально оцінила звернення президента під час Мюнхенської конференції до Будапештського меморандуму та наголосила на необхідності активних дій Верховної ради у цьому питанні.

"Нам недостатньо лише однієї заяви президента. Потрібно зробити Будапештський меморандум нашим головним шляхом до миру. Парламент мусить звернутися до країн-гарантів, безумовно крім країни-агресора, і чітко вимагати виконання наданих гарантій", - переконана Юлія Тимошенко.

Також, за її словами, парламент має офіційно вказати на неприйнятність Мінських угод у варіанті, в якому політичні умови передують безпековим.

"Не забувайте, що у нас парламентсько-президентська форма правління, тому другий документ, який ми маємо підготувати, - це директиви парламенту про послідовність дій приведення України до миру і поновлення наших територій. Це означає, що парламент мусить чітко сказати світу: спочатку безпекові питання, а потім - політичні, що не суперечать інтересам, суверенітету та незалежності України", - додала лідер "Батьківщини".

Водночас політик закликала депутатів серйозно взятися за розв’язання питань протидії агресії замість розгляду лобістських законопроєктів.

"Ми вимагаємо, щоб на цьому тижні були ухвалені всі необхідні закони, які посилюють фінансування армії та дають нашим військовим зброю і нормальне грошове забезпечення", - пояснила вона.

Раніше Юлія Тимошенко заявляла, що Верховна рада має дати оцінку Мінським угодам і вимагати виконання гарантій щодо Будапештського меморандуму.

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