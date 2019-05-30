У Будапешті перекинувся катер із туристами, є жертви

У Будапешті (Угорщина) на річці Дунай у середу, 29 травня, перекинувся пасажирський катер з 32 пасажирами і двома членами екіпажу на борту, наразі відомо про 7 загиблих і 20 зниклих без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією агентства, більшість пасажирів судна - туристи з Південної Кореї.

Також повідомляється, що кількість жертв може зрости.

У службі порятунку розповіли про виявлення семи тіл. Своєю чергою, представник Національної служби швидкої допомоги Поль Гьорфі повідомив, що сім людей було врятовано і госпіталізовано в стабільному стані.

Постраждале судно було пришвартоване біля будівлі угорського парламенту і, за попередніми даними, його вдарило інше прогулянкове судно.

Крім того, після зливи на Дунаї виникло сильна течія.

На місці аварії катера працюють рятувальники.

Фото: на місці аварії катера у Будапешті

Нагадаємо, в суботу, 25 травня, біля берегів французького міста Канни відбулося зіткнення двох яхт, що призвело до загибелі однієї людини, ще одна отримала поранення.