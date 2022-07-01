Будапешта-2 не буде. У Зеленського назвали ключові блоки гарантій безпеки для України

Україні потрібні гарантії для стримування майбутньої агресії РФ у військовій, політичній, дипломатичній, інституційній, фінансовій сферах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака на першому засіданні Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.
"Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму. Ми категорично відмовляємося його повторювати. Будапешта-2 не буде", - сказав він.
Єрмак зазначив, що Україна потребує гарантій для стримування майбутньої агресії з боку Росії - військових, політичних, дипломатичних, інституційних, фінансових тощо. Вони мають бути включені в юридично обов’язкові й належним чином ратифіковані міжнародні угоди з державами-гарантами.
По-перше, РФ має надати належні запевнення й гарантії неповторення агресії. По-друге, вона має забезпечити повну компенсацію шкоди, заподіяної державі та громадянам. Також має бути передбачено дієвий механізм впровадження превентивних санкцій на майбутнє - у разі виникнення загрози агресії. Окрім цього, необхідні гарантії термінового впровадження синхронного міжнародного режиму санкцій, якщо агресія повториться.
Нагадаємо, Україна разом з союзниками по групі G7 вже готує документ гарантій безпеки для нашої держави.
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