Будапешт проводить тестування на антитіла, щоб встановити ефективність COVID-вакцин

Влада Будапешта запропонувала літнім жителям столиці з робити безкоштовний тест на антитіла після вакцинації від коронавірусу. Причиною такого рішення стали скарги людей на відсутність імунітету після отримання другої дози препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press .

За його даними, пропозиція від влади зробити жителям столиці старше 60 років безкоштовні тести з'явилося після того, як багато повністю вакциновані городяни повідомили, що у них не виробилися антитіла для захисту від коронавірусу. Щеплення таким людям в основному робилися китайським препаратом Sinopharm.

Заступник мера Будапешта Амбрус Кісс зазначив, що скарги жителів підривають довіру до вакцин і уряд країни має замовити для цих людей третю дозу препарату.

"Ми думаємо, що чим більше тестів ми проводимо, тим більший тиск з боку суспільства щодо третьої дози", - сказав він.