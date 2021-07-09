Будапешт проводить тестування на антитіла, щоб встановити ефективність COVID-вакцин
Влада Будапешта запропонувала літнім жителям столиці зробити безкоштовний тест на антитіла після вакцинації від коронавірусу. Причиною такого рішення стали скарги людей на відсутність імунітету після отримання другої дози препарату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.
За його даними, пропозиція від влади зробити жителям столиці старше 60 років безкоштовні тести з'явилося після того, як багато повністю вакциновані городяни повідомили, що у них не виробилися антитіла для захисту від коронавірусу. Щеплення таким людям в основному робилися китайським препаратом Sinopharm.
Заступник мера Будапешта Амбрус Кісс зазначив, що скарги жителів підривають довіру до вакцин і уряд країни має замовити для цих людей третю дозу препарату.
"Ми думаємо, що чим більше тестів ми проводимо, тим більший тиск з боку суспільства щодо третьої дози", - сказав він.
Нагадаємо, на початку липня Угорщина відкрила пункти вакцинації для іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах. Зокрема, і для українців, які проживають на Закарпатті.