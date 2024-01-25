Будапешт не будет спешить со вступлением Швеции в НАТО, - спикер парламента Венгрии

Отвечая на вопрос, ожидается ли внеочередное заседание парламента Венгрии во время которого обсудят вопрос вступления Швеции в НАТО, Кевер заявил об отсутствии срочности в этом вопросе.

"Я не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий, которые не всегда служат венгерским интересам, попытается его созвать, возможно, безуспешно. В противном случае, я не чувствую какой-то неотложности, и не думаю, что существует какая-то исключительная ситуация", - заявил спикер парламента.

Венгрия возмущена "поведением" Швеции

Как пояснил спикер, НАТО является оборонительным альянсом, в котором страны берут на себя ответственность вступать в военный конфликт в случае нападения на одного из союзников.

"Это требует большего доверия. А теперь давайте посмотрим, как Швеция вела себя с Венгрией в прошлом периоде, как и в последние несколько месяцев, с тех пор как на повестке дня стояло их вступление, с какой наглостью и небрежностью они относились к нам. Мне не совсем понятно, осознают ли они, что на самом деле означает альянс, в который они хотят войти", - отметил Кевер.

Вступление Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией, но Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

Будапешт обещал, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

Уже 23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО, а премьер Венгрии Виктор Орбан призвал собственный парламент к аналогичному шагу.