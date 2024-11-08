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У Буданова сделали заявление о скандальном нардепе, которого связывали с ГУР

Фото: нардеп Евгений Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Ульяна Безпалько

В Главном управлении разведки сделали заявление о скандальном нардепе Евгении Шевченко. Его связывали с разведывательной структурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя ГУР Андрея Юсова.

"Указанное лицо – не сотрудник ГУР", - сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что все граждане Украины, особенно народные депутаты Украины, должны ответственно относиться к интересам собственного государства и не выступать публично с заявлениями, которые могут вредить национальной безопасности.

"Любой шаг в сторону оправдания оккупанта, попытки переложения ответственности с агрессора на жертву являются очевидным подыгрыванием врагу. Такие действия должны получить адекватную оценку со стороны компетентных органов", - отметил Юсов.

Отметим, что вчера Шевченко в своем Telegram-канале призвал украинского президента Владимира Зеленского начинать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. И даже заявил, что если Зеленский не захочет этого делать, то его якобы "заставят уйти".

Более того, ранее Шевченко заявлял, что является агентом разведки, а руководитель ГУР Кирилл Буданов подтверждал, что Шевченко действительно помогал в контактах с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Добавим, на скандальное заявление Шевченко уже реагировал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он в своем Telegram-канале отметил, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

Напомним, что еще в 2021 году Служба безопасности Украины провела у Шевченко обыски.

Как заявил сам Шевченко в своем Facebook, СБУ искала у него российские контрабандные товары военного назначения, а также подозревает его в создании незаконных вооруженных формирований. Обыск уже завершился, ничего изъято не было. По его словам, завтра может состояться суд по избранию меры пресечения.

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