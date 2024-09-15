Буданов сделал заявление о проблемах в РФ со следующего года

Руководитель ГУР обратил внимание, что высказываться о сильных и слабых сторонах РФ сейчас и в перспективе следует, охватывая как военную сферу страны-агрессора, так и экономические, финансовые и социально-политические аспекты.

Военная сфера

"Что касается военной компоненты, то ситуация сильно не изменилась. Все что они могли исчерпать, они в принципе исчерпали - я имею в виду советские запасы. За эти годы это уже все утилизировано", - сказал он.

Что касается военного производства, добавил глава украинской военной разведки, то по некоторым номенклатурам "они действительно вышли на серьезный уровень, но это не такой широкий спектр, как многим кажется".

В качестве примера Буданов рассказал, что РФ надеется, согласно своему плану на 2024 год, построить только 12 новейших истребителей Су-57, и это "не такие большие цифры, как многим кажется".

А также Москва хочет в текущем году произвести только 149 танков Т-90М ("Прорыв"), что, отметил начальник ГУР, с учетом объемов в зоне боевых действий - "ничто".

Экономические и социальные проблемы из-за войны

Говоря об экономическом спаде, который наблюдается в РФ, Буданов назвал его уже "болезненным и ощутимым" для страны-агрессора.

Но добавил, что россияне пытаются справиться с его последствиями. Однако, обратил внимание руководитель ГУР МОРА, это "далеко не пик".

"Они прогнозируют, что примерно в периоде лета 2025 года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны", - рассказал Буданов и добавил, что с этим связан целый ряд процессов.

Кроме того, говорит главный разведчик Украины, в РФ ощущается чувство усталости от войны, так как в стране-агрессоре она коснулась большого слоя населения.

Вместе с тем Буданов отметил, что россиянам обещают в армии высокую зарплату, единовременные выплаты за подписание контакта и "выплаты по гибели или увечью и тяжелым ранениям". И это – на фоне спада набора в армию.

Между тем, Буданов заявил, что летом следующего года РФ, как ожидается, столкнется с существенным недобором на военную службу, и перед Кремлем встанет дилемма - объявлять мобилизацию или уменьшать интенсивность боевых действий в войне с Украиной.