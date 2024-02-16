Буданов: никакие чудо-технологии не помогут кардинально изменить ход войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью французскому изданию Liberation .

Помощь от США

Как отметил глава ГУР, он оптимистично настроен по вопросу военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки (США), которая уже несколько месяцев находится на стадии рассмотрения.

Он отметил, что Украине необходимо ускорить темпы производства в собственной оборонной промышленности. В то же время наши объемы потребления вооружения и боеприпасов достигают уровня, который был бы неподъемным для любой страны. В частности, с этим не может справиться и сама Россия, в связи с чем покупает снаряды у Северной Кореи и Ирана.

"Технологический прорыв" не изменит ход войны

По словам Буданова, он не разделяет мнения относительно того, что "технологический прорыв" может в корне изменит ситуацию на фронте. Он отметил, что война между Украиной и Россией не является уникальной, поскольку это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений.

"Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное, от подводных лодок до стратегической авиации, используется уже давно. Именно поэтому, к сожалению, никакие чудо-технологии не помогут ни одной из сторон. Все попытки некоторых стран найти чудо-оружие провалились. Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает страна с самой сильной экономикой и логистикой", - пояснил глава разведки Украины.

Помощь Украине от США

В прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Не так давно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня без денег для границы. Уже 3 февраля его поддержали сенаторы.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан главой Белого дома.