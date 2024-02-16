Буданов: жодні диво-технології не допоможуть кардинально змінити хід війни

Жодні диво-технології не змінять кардинально хід війни. У тривалому конфлікті перемагає країна з найсильнішою економікою та логістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв’ю французькому виданню Liberation .

Допомога від США

Як відзначив керівник ГУР, він оптимістично налаштований щодо питання військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки (США), яка вже кілька місяців перебуває на стадії розгляду.

Він зауважив, що Україні необхідно прискорити темпи виробництва у власній оборонній промисловості. Водночас наші обсяги споживання озброєння й боєприпасів досягають рівня, який був би непідйомним для будь-якої країни. Зокрема з цим не може впоратись й сама Росія, у зв'язку з чим купує снаряди у Північної Кореї й Ірану.

"Технологічний прорив" не змінить хід війни

За словами Буданова, він не поділяє думки щодо того, що "технологічний прорив" може докорінно змінить ситуацію на фронті. Він відзначив, що війна між Україною та Росією не є унікальною, оскільки це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь.

"Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше, від підводних човнів до стратегічної авіації, використовується вже давно. Саме тому, на жаль, жодні диво-технології не допоможуть жодній зі сторін. Всі спроби деяких країн знайти диво-зброю провалилися. Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає країна з найсильнішою економікою та логістикою", - пояснив голова розвідки України.

Допомога Україні від США

Минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний головою Білого дому.