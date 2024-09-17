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Буданов заявил о "кратном увеличении" наземных дронов на войне

Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

На войне, которую начала Россия, начался новый этап вооружения. Речь об использовании наземных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью The Economist.

По его словам, во время войны следует ожидать развития технологий. По его мнению, это простое объяснение, которое не все говорят в голос.

"Дрон страха не имеют. Сейчас уже пошел новый этап - наземные работы, но они только начали давать о себе знать. Я думаю, за этот календарный год их количество кратно вырастет. Потому что люди не спешат идти в бой, скажем так. Если можно послать дрон, 10 дронов или одного солдата, всегда выберут послать 10 дронов, поверьте мне", - сказал Буданов.

Он отметил, что развитие технологий и технологические инновации всегда несут контрмеры.

"Это всегда идет рядом, поверьте мне. Если кто-то развивает дроны, то кто-то будет развивать радиоэлектронную борьбу, и наоборот. Но поскольку, как я вам говорю, дроны стали визитной карточкой этой войны и будут влиять на все войны, пожалуй, ближайшие 50 лет, это точно – значит, эти две технологии всегда будут идти рядом, развитие технологий и развитие борьбы с ними, то есть РЭБ», – подчеркнул Буданов.

Оружие украинского производства

После того, как РФ полномасштабно вторгалась в Украину, украинские военные увеличили темпы производства оружия. Речь в частности и о производстве дронов. За это время были созданы как новые воздушные дроны, так и морские и наземные.

В частности, президент Владимир Зеленский сообщил о создании и успешном применении отечественной ракеты-дрона. Она получила название "Паляница". Он отмечал, что это не последняя новинка украинской "оборонки".

Детальнее о тайном оружии Украины - в нашем материале.

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Кирилл БудановВойна в УкраинеАтака дронов