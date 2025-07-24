Буданов впервые назвал количество освобожденных пленных по договоренностям "Стамбула-2"

Сегодня, 23 июля, в рамках реализации Стамбульских договоренностей с российской стороной, Украина вернула домой очередную группу тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Речь идет о воинах, которые длительное время содержались в жестких условиях и нуждались в неотложной медицинской помощи.

"Каждое возвращение - это большая победа для всего государства", - отметили в официальном заявлении Офиса Президента.

В целом, по итогам последних трех раундов переговоров в Стамбуле, в Украину уже удалось вернуть более 1000 наших граждан. Это один из самых масштабных гуманитарных прорывов за все время полномасштабной войны.

Возвращенные из плена воины пройдут комплексное медицинское обследование, лечение и курс физической и психологической реабилитации. Правительство подчеркивает, что процесс освобождения военнопленных продолжается, и государство делает все возможное для возвращения каждого защитника.

При этом возвращенные из плена воины пройдут комплексное медицинское обследование, лечение и курс физической и психологической реабилитации.

Напомним, третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся 23 июля в Стамбуле. Одним из ключевых решений стала договоренность о постепенном обмене тяжелораненых, тяжелобольных и молодых пленных по принципу "всех на всех".