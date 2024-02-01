RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Буданов высказался о ситуации на фронте в ближайшие полгода

Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Бижайшие полгода на фронте в Украине "будут интересными". А война для Украины закончится "возвращением утраченного".

Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью СNN.

"Следующие шесть месяцев будут интересными", - сказал он, поскольку в этот период закончится продолжающееся наступление России на линии фронта.

Глава ГУР, как отмечают журналисты, был тверд в своей уверенности в полной победе Украины над Россией, несмотря на обеспокоенность общественности усталостью украинских войск, преимуществом России во внутреннем военном производстве и отсутствием движения на передовой.

По мнению Буданова, война закончится только одним способом.

"Восстановление справедливости. Вот чем это закончится - возвращением утраченного", - констатировал он.

Буданов о войне в Украине

Буквально недавно Буданов озвучил сдержанный прогноз об успехах ВСУ на 2024 год, высказав тезис о том, что "наш успех будет больше, чем их".

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года. Человеческого ресурса стране-агрессору хватит надолго, а вот с экономикой и техникой будут проблемы.

При этом, по мнению разведчика, даже после победы Украины в войне Россия захочет реванша. У Украины есть минимум 10 лет на подготовку, именно столько нужно Кремлю, чтобы восстановиться в военном плане.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что война завершится до смерти российского диктатора Владимира Путина, который, по его данным, серьезно болен. Кроме того, ранее в интервью РБК-Украина он высказал мнение, что война в Украине закончится в 2023 году выходом на границы 1991 года. При этом, по его словам, "на победе все это не остановится, нам предстоит довольно сложный этап".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в УкраинеКирилл Буданов