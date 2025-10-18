Буданов: Украина должна создать гранд-стратегию и быть готовой к отпору в любой момент

Основным компонентом безопасности Украины в будущем должны стать переход от ресурсно-сырьевой модели к экономике с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Буданов считает, что основой безопасности Украины в будущем должны стать отказ от ресурсно-сырьевой модели в пользу экономики с высокой добавленной стоимостью, развитие современного высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса и формирование четкой гранд-стратегии государства

"Гранд-стратегия Украины необходима, чтобы мы наконец определили свое место и роль в новом мире и уверенно двигались к этой цели", - подчеркнул руководитель ГУР.

Буданов также подчеркнул, что украинское общество должно осознать: в ближайшие годы "безоблачно не будет".

"Это не означает, что мы будем воевать постоянно, но должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент", - отметил он.