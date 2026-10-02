Буданов: Украина готовит решения для ускорения идентификации погибших защитников

Украина вернула более 26 тысяч тел павших военных, однако есть проблемы с их идентификацией. Принято решение об ускорении соответствующих процедур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Telegram и омбудсмана Дмитрия Лубинца в Telegram.
Сегодня руководитель ОП провел заседание Координационного совета по защите прав ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также по вопросам пленных и лиц, пропавших без вести.
Буданов отметил, что имя каждого павшего защитника должно быть установлено и названо. Потому что это вопрос ответственности государства.
"В рамках репатриационных мероприятий в Украину возвращено более 26 тысяч тел и останков, но значительная часть из них до сих пор остается неузнанной. Почему так медленно проходит идентификация, а семьи вынуждены месяцами и годами жить в неопределенности?" - спрашивает Буданов.
На мероприятии были обсуждены решения по ускорению процесса идентификации павших защитников.
"Убежден, что бюрократические задержки и нарушения регламентов в системе судебно-медицинских экспертиз недопустимы", - заявил глава ОП.
По его словам, был сформирован конкретный алгоритм действий:
Все необходимые нормативно правовые решения правительство примет в ближайшее время, говорит Буданов.
Лубинец добавил, что вопрос идентификации тел теперь будет на контроле СНБО.
"Правительство должно безотлагательно принять необходимые нормативные акты, в частности, для увеличения количества судебно-медицинских экспертов и повышения их оплаты" , - уточнил он.
Также, по его словам, в регионах будут созданы специализированные бюро судебно-медицинской экспертизы, которые будут заниматься исключительно идентификацией тел военнослужащих.
Ранее РБК-Украина писало, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину 17 сентября вернули тела 252 погибших.
Кроме того, 13 августа в Украину вернули еще 261 тела погибших.