Буданов на фоне годовщины "Иловайского котла": любой компромисс с Путиным - это ловушка

Одна из самых страшных для украинских войск битв в 2014 году под Иловайском превратилась в самую масштабную трагедию во времена АТО (ООС). Тогда эти события стали важным уроком, что любой компромисс с Путиным - ловушка.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Обращаясь к сотрудникам и сотрудницам военной разведки, Буданов напомнил, что 29 августа является важной датой для каждого из них - День памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как Украину ошеломило страшное известие о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через подсолнечное поле. Поэтому традиционным символом памятного дня стал подсолнечник", - отметил Буданов.

Начальник разведки напомнил ожесточенные бои между украинскими защитниками и захватчиками РФ под Иловайском в течение месяца и т. н. обещанный "зеленый коридор", ставший для сотен военных и добровольцев дорогой смерти.

"Русские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение, расстреляв украинские колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести. Тогда эти события стали огромным уроком - путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним - это ловушка", - напомнил Буданов.

Начальник ГУР призвал почтить и вспомнить всех павших защитников и защитниц Украины.