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Буданов на фоне годовщины "Иловайского котла": любой компромисс с Путиным - это ловушка

Украина Иловайск, Четверг 29 августа 2024 08:45
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Буданов на фоне годовщины "Иловайского котла": любой компромисс с Путиным - это ловушка Фото: начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буланов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Одна из самых страшных для украинских войск битв в 2014 году под Иловайском превратилась в самую масштабную трагедию во времена АТО (ООС). Тогда эти события стали важным уроком, что любой компромисс с Путиным - ловушка.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Обращаясь к сотрудникам и сотрудницам военной разведки, Буданов напомнил, что 29 августа является важной датой для каждого из них - День памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как Украину ошеломило страшное известие о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через подсолнечное поле. Поэтому традиционным символом памятного дня стал подсолнечник", - отметил Буданов.

Начальник разведки напомнил ожесточенные бои между украинскими защитниками и захватчиками РФ под Иловайском в течение месяца и т. н. обещанный "зеленый коридор", ставший для сотен военных и добровольцев дорогой смерти.

"Русские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение, расстреляв украинские колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести. Тогда эти события стали огромным уроком - путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним - это ловушка", - напомнил Буданов.

Начальник ГУР призвал почтить и вспомнить всех павших защитников и защитниц Украины.

Иловайский котел

Напомним, 18-19 августа 2014 года украинские военные взяли под контроль большую часть города Иловайск. В ответ Россия отправила в этот район восемь батальонно-тактических групп, укомплектованных кадровыми русскими военными.

В результате украинские подразделения оказались в окружении. В ночь на 29 августа оккупанты предложили им выйти из котла по так называемым "зеленым коридорам" без оружия. После того, как украинцы начали выходить из Иловайска, российские военные и их наемники открыли огонь.

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Иловайск ГУР Иловайский котел
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