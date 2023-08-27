Буданов рассказал, сколько российских окупантов сдаются добровольно

Шеф военной разведки отметил, что общее количество всех российских военнопленных в Украине, которых затем меняют на наших защитников, схваченных врагом, является государственной тайной.

При этом Буданов рассказал, что у украинской стороны "обменный фонд" гораздо меньше, чем в РФ.

"Это правда. Потому что в первые дни вторжения РФ нахватала тут страшное количество заложников. В том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которых они считали страшными для них. Поэтому наши цифры, к сожалению, они ниже, надо это понимать", - сказал руководитель ГУР.

Также Буданов высказал мнение, что "догнать" эти цифры украинская сторона, к сожалению, не сможет.

Обмен военнопленными

Фактически, пока единственными переговорами, которые Украина ведет с РФ, являются те, которые касаются обмена пленными. Напомним, что в апреле глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что стороны обсуждают возможность обмена пленными "всех на всех".

Недавно представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Украина проводит работу по организации новых обменов военнопленными со страной-террористом. Также он рассказал 18 августа, что за несколько недель более 200 россиян решили сдаться в плен, причем каждый пятый - добровольно.