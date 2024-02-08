Буданов рассказал о роли ОАЭ в обмене пленными между Украиной и РФ

По словам Буданова, сегодня из российского плена в Украину вернулись 100 человек. Сам обмен немного затянулся по времени, но, по его мнению, важен именно результат - украинцы дома.

Он отметил, что обмены пленными происходят, несмотря на заявления российской стороны об их заморозке.

"На счет как это удается – вы не получите ответа. Разве что только после возвращения всех пленных", - сказал глава ГУР.

В то же время, он рассказал, что в сегодняшнем обмене Украине помогали страны-партнеры.

"Нам всегда помогают несколько друзей. Сегодня это представители ОАЭ. Сегодняшний обмен напрямую осуществлен при их помощи", - сказал Буданов.

Обмен пленными

Напомним, 8 февраля Украина провела очередной обмен пленными с Российской Федерацией. В результате домой вернулись 100 защитников.

А до этого обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 31 января. В его ходе на Родину вернулось 207 украинцев.

Как уточнял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, из плена вернули: воинов Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции. Среди них были защитники Мариуполя, находившиеся на "Азовстали", острова Змеиный, а также воевавшие на ряде направлений.

Это был 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.

С начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть 3035 человек, рассказывал тогда президент Владимир Зеленский.

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