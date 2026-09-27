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Буданов рассказал, когда Украина начнет массово применять дроны-перехватчики

09:27 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)

Украина начнет массово применять дроны-перехватчики в течение нескольких месяцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости.LIVE.

Буданов отметил, что прототипы дронов-перехватчиков уже тестируют в боевых условиях и сбивают вражеские беспилотники.

"Мы же тестируем сейчас прототипы не как раньше в лабораториях, а по живому, и они делают свою работу", - сказал глава ОП.

По его словам, сейчас речь идет о масштабировании производства и применении таких систем. Поэтому массовое применение дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.

Дроны-перехватчики уже испытывает Украина

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими дронами-перехватчиками.

По его словам, Украина уже опробовала несколько разработок против реактивных "Шахедов" в реальных боях. Теперь власти хотят сделать их системным оружием.

К тому же СБУ сбила реактивную "Герань-5" украинским перехватчиком и показала видео.

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