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Буданов рассказал, когда Россия столкнется с дефицитом боеприпасов

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР МО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала войны Российская Федерация ограничила количество использования боеприпасов в три раза. Уже к марту враг столкнется с дефицитом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Как пояснил Буданов, если бы не помощь Украине в марте, нашим героям нечем было бы стрелять.

"Средства поражения были бы, а боеприпасы - отсутствуют. И все это время мы боремся с этой проблемой, производством у нас новых, налаживание мощностей производства за рубежом, попытки купить, обеспечить себя боеприпасами. Это самая главная проблема, эта проблема более остра, чем недостаток боевой техники", - отметил начальник ГУР МО.

По словам Буданов, Россия со своей стороны не рассчитывала на длительную войну и с начала полномасштабного вторжения использовала очень большие объемы боеприпасов ежедневно. В то же время, эта цифра уже упала до 19-20 тысяч единиц в сутки, хотя россияне начинали с 60 тысяч.

Паритетность между Украиной и Россией состоит в том, что наша страна и дальше будет получать боеприпасы от западных союзников и производить свои, а враг - в ближайшее время столкнется с дефицитом.

"Россия очень скоро столкнется с тем, что они могут рассчитывать только на свой остаток, собственные производственные мощности и то, что они смогут получить за границей, однако это ни на что не повлияет. К марту они придут в критическое состояние", - отметил Буданов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Буданова, в России осталось около 150 ракет, которых хватит на две массированные атаки по Украине.

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