ua en ru
Пн, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Буданов рассказал, участвует ли в планировании операций ГУР

Воскресенье 24 марта 2024 22:42
UA EN RU
Буданов рассказал, участвует ли в планировании операций ГУР Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался о планировании операций и ответил, принимает ли в них участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документальный проект "ГУР. Битва за море", обнародованном сегодня в эфире телемарафона.

По словам руководителя военной разведки, он предпочитает не вмешиваться в работу исполнителей самих операций.

"В общем, я стараюсь не вмешиваться в непосредственную работу исполнителей тех или иных операций. Но в общем планировании, да, всегда (участвую - ред.)", - отметил Буданов.

Участие Буданова в операциях ГУР

Напомним, ранее в октябре прошлого года командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Февраль" рассказал, что спецназовцев ГУР нередко отправляют на задачи, где приходится сталкиваться с кратным преимуществом врага. В некоторых из операций непосредственно участвует и их начальник - Буданов.

По его словам, руководитель ГУР буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 российских оккупантов сдаться в плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов ГУР Война в Украине
NEWS
Зеленский: РФ на этой неделе применила для ударов по Украине более тысячи ракет, дронов и бомб
Зеленский: РФ на этой неделе применила для ударов по Украине более тысячи ракет, дронов и бомб
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными